Giro d’Italia femminile 2026 Demi Vollering prenderà parte alla Corsa Rosa | c’è un obiettivo particolare

Demi Vollering parteciperà al Giro d’Italia femminile 2026, in programma dal 30 maggio al 7 giugno. La ciclista olandese è annunciata tra le partecipanti, con un obiettivo specifico legato alla sua presenza in questa corsa. La sua partecipazione si inserisce in un percorso di crescita del movimento femminile nel ciclismo professionistico. La corsa rappresenta una tappa importante in questa evoluzione.

C’è un filo rosso che lega ambizione personale e crescita del movimento: è su questa linea che si inserisce la presenza di Demi Vollering al prossimo Giro d’Italia Women 2026 (30 maggio-7 giugno). Non solo una partecipazione di prestigio, ma un vero punto di svolta narrativo per la corsa, che si prepara ad accogliere un’atleta nel pieno della maturità sportiva e con un obiettivo chiarissimo: completare la Tripla Corona dei Grandi Giri. Il Giro rappresenta, paradossalmente, una delle poche caselle ancora vuote nel palmarès di Vollering. Dopo aver conquistato il Tour de France Femmes nel 2023 e aver dominato la Vuelta Femenina nel 2024 e 2025, l a Maglia Rosa è l’ultimo simbolo che manca per chiudere il cerchio.🔗 Leggi su Oasport.it

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