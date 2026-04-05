Demi Vollering ha vinto in solitaria al Giro delle Fiandre femminile, portando a casa la sua prima vittoria in questa classica. La gara ha visto la partecipazione di numerose cicliste di alto livello, tra cui Silvia Persico, che si è piazzata settima. La vittoria della neerlandese rappresenta un risultato importante nel suo percorso professionale e si inserisce in un’edizione caratterizzata da intense fasi di corsa e sfide sul percorso.

Mancava nel palmares di una fuoriclasse come Demi Vollering il Giro delle Fiandre, era l’occasione giusta per la neerlandese e non ha tradito. La campionessa d’Europa in carica è andata a dominare sulle pietre fiamminghe giungendo a braccia alzate in quel di Oudenaarde. Corsa che si è andata a decidere nel tratto più intenso, con il gruppo che è esploso sull’Oude KruisbergHotond (poco prima una bruttissima caduta ha tirato fuori Marlen Reusser e altre protagoniste). FDJ United – SUEZ scatenata nel lanciare la propria leader, tirando a tutta sugli strappi prima dello scatto decisivo di Vollering sull’Oude Kwaremont. La neerlandese ha fatto il vuoto e alle sue spalle hanno tentato l’inseguimento Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike) e Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Demi Vollering trionfa in solitaria al Giro delle Fiandre femminile. Settima Silvia Persico

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Le basta uno scatto sul Kwaremont per staccare tutte: così Demi Vollering conquista la sua 60ª vittoria in carriera e il suo primo Giro delle Fiandre #Ciclismo #Cycling #Fiandre #Vollering - facebook.com facebook

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