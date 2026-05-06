Il Giro d’Italia torna a Napoli il 14 maggio, per il quinto anno consecutivo. La tappa prevede l’arrivo in piazza del Plebiscito, con interventi sulle strade dei Comuni coinvolti. Viene confermata la presenza di una tappa nella città e l’utilizzo di fondi destinati alle opere di sistemazione stradale per preparare l’evento. La corsa attraversa diverse località prima di concludersi in questa città.

La Corsa rosa torna il 14 maggio: arrivo in piazza del Plebiscito e interventi sulle strade dei Comuni. Per il quinto anno consecutivo il Giro d’Italia mostrerà al mondo la bellezza di Napoli e della sua area metropolitana: anche quest’anno, infatti, la Corsa rosa farà tappa a Napoli, un record nel ciclismo moderno, nell’anno di Napoli capitale europea dello sport. Il 14 maggio prossimo si svolgerà la tappa Paestum – Napoli, la sesta della 109ª edizione, frazione che porterà i campioni delle due ruote dai templi greci dell’antica Poseidonia, dopo 141 km, alla volata finale nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola di piazza del Plebiscito, in quella che un tempo era la città di Neapolis.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giro d’Italia a Napoli per il quinto anno: tappa e fondi

Notizie correlate

Giro d'Italia 2026 a Napoli, il traguardo della tappa si 'sposta' dal Lungomare al PlebiscitoL’edizione 2026 del Giro d’Italia sarà ricordata per essere quella che unisce le grandi città del Belpaese.

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Giro d'Italia 2026 · La quarta tappa del 12 maggio, Catanzaro - Cosenza: descrizione, orari, salite e dove vedere; the entry list with 3 days to go | Giro d'Italia 2026; Giro d'Italia 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la vittoria.

Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappeIl Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le tappe ... oasport.it

Giro d'Italia, squadre e corridori partecipantiVenerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, da ... sport.sky.it

Il Giro d’Italia accende Catanzaro, la Calabria si prepara alla grande festa del ciclismo https://www.calabrianews24.com/news/28257979910/il-giro-d-italia-accende-catanzaro-la-calabria-si-prepara-alla-grande-festa-del-ciclismoutm_source=facebook&utm_ - facebook.com facebook

First attempt. First Pink Jersey. Sometimes dreams come true. Who will make it happen this year Centrare la vittoria al primo tentativo, indossare la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia. Il sogno a volte si realizza. Chi centrerà l’obiettivo quest’anno #G x.com