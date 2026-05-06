Gira nel quartiere e chiede soldi a nome dell' ex consigliere comunale | E' una truffa

Un uomo si aggira nel quartiere chiedendo denaro e sostiene di farlo a nome dell'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano. Secondo quanto riferito, si presenta come rappresentante di una richiesta ufficiale, ma alcuni residenti hanno segnalato che si tratta di un tentativo di truffa. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità, che stanno verificando la situazione e le eventuali responsabilità.

Gira nel quartiere e chiede soldi spendendo il nome dell’ex consigliere comunale Pasquale Napoletano. E’ questa la truffa segnalata dallo stesso esponente di Fratelli d’Italia che ha messo in allerta la popolazione del quartiere di San Leucio, a Caserta.L’episodio nel pomeriggio di ieri, martedì.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Il messaggio dall'amica che chiede aiuto e il consigliere comunale che sventa la truffa Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Per un flâneur affamato | Trenta cose da fare (e mangiare) nel quartiere Aligre di Parigi; Gira nel quartiere e chiede soldi a nome dell'ex consigliere comunale: E' una truffa; In San Paolo gira l’angolo ed entra al Liceo Mazzarello; A Roma Nord c'è un lupo che gira vicino alle case: l'allarme dei residenti e la conferma dell'esperto. In quale quartiere di Roma è stato girato Gloria, il film con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1Stasera, martedì 3 marzo 2026, Sabrina Ferilli torna in tv con Gloria-Il Ritorno. Il film, che andrà in onda su Rai 1, è il finale della serie in cui Ferilli interperta Gloria Grandi, un'attrice sul ... fanpage.it “Aldo Moro è un po’ un padre nobile”. A illuminare il contesto è la battuta, che gira in un Istituto Sturzo pienissimo, dove ieri pomeriggio converge il Pd al completo per la presentazione del libro di Alberto Losacco e Tino Iannuzzi, Aldo Moro, le idee, il metodo, l’ - facebook.com facebook Gira per Sassari con mezzo chilo di cocaina nel trolley: arrestato x.com