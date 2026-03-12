Il messaggio dall' amica che chiede aiuto e il consigliere comunale che sventa la truffa

Un’amica di lunga data ha inviato un messaggio al suo cellulare chiedendo un aiuto economico, spiegando di aver bisogno di anticipare i soldi per una visita dal dentista e che avrebbe restituito la cifra più tardi. Nel frattempo, un consigliere comunale ha intercettato la comunicazione e ha agito prontamente, riuscendo a sventare una possibile truffa. L’intera vicenda si è svolta senza altri coinvolgimenti.

Un messaggio sul cellulare. A mandarlo un’amica di vecchia data che gli chiede una cortesia: anticiparle i soldi del dentista, poi la sera stessa sarebbe passata da lui per riconsegnargli la somma. Ma Claudio Trenta, consigliere comunale di Barlassina, non ci casca. O meglio ci sta un po’ al gioco per poi rispondere in modo piccato così da svelare la truffa. “Il messaggio mi è arrivato da un indirizzato clonato di una persona che conosco personalmente - spiega Trenta -. Mi ha chiesto ti anticiparle 740 euro perché doveva pagare subito il dentista e aveva problemi con la sua carta di credito”. Il consigliere di minoranza ha capito subito che c’era puzza di bruciato, ma ha deciso di vederci chiaro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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