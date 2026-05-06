L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano, si trova ora sotto processo per diffamazione, a seguito di una querela presentata dall’ex compagna Serena Enardu. La causa, che coinvolge entrambi, riguarda presunti commenti diffamatori fatti nel corso di un periodo di anni. La vicenda giudiziaria si svolge in tribunale, dove sono ascoltate le parti coinvolte e sono stati depositati vari documenti.

L’ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano è imputato nel processo per diffamazione intentato dall’ex compagna Serena Enardu. Il caso affonda le radici in Temptation Island e nel Grande Fratello Vip, tra dichiarazioni pesanti e una querela che ha cambiato tutto. C’era una volta una storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Poi i riflettori si sono spostati su un’aula di tribunale a Lecce, e quello che sembrava un capitolo chiuso è diventato una battaglia legale destinata a fare rumore. Giovanni Conversano è imputato per diffamazione. A trascinarcelo è Serena Enardu, la donna con cui tutto era cominciato quasi vent’anni fa.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giovanni Conversano a processo per diffamazione: Serena Enardu lo trascina in tribunale dopo anni di guerra

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