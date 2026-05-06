Giovani Democratici | Niccolò Alessi guida lavoro e welfare in Calabria

Nell’ambito dei Giovani Democratici, Niccolò Alessi assume il ruolo di responsabile per lavoro e welfare in Calabria. La sua nomina arriva in un momento di attenzione sui settori agricolo e industriale locali, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie per mantenere i giovani talenti nella regione. La gestione di Alessi si concentrerà su iniziative specifiche rivolte a rilanciare l’occupazione e migliorare le condizioni sociali nella zona.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova gestione i settori agricolo e industriale calabresi?. Quali strategie adotterà Alessi per trattenere i giovani talenti in regione?. Chi sono i nuovi vertici che guidano il rinnovamento dei Giovani Democratici?. Perché questa nuova squadra punta a trasformare il welfare regionale?.? In Breve Francesco Mendicino guida la segreteria regionale dopo le elezioni del 12 aprile 2026.. Alessi coordina il Circolo PD di Brancaleone e la direzione metropolitana di Reggio Calabria.. Il piano d'azione mira a sostenere studenti, ricercatori e professionisti del territorio calabrese.. L'obiettivo è valorizzare i settori agricolo e industriale per trattenere i giovani talenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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