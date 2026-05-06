Gioca con gli amici in una casa abbandonata ragazzino precipita nel vuoto

Un ragazzino di 14 anni stava giocando con alcuni amici in una casa abbandonata e in stato di degrado quando è caduto nel vuoto. L'incidente è avvenuto durante l'esplorazione del edificio, che si trovava in condizioni di rovina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.