Gioca con gli amici in una casa abbandonata ragazzino precipita nel vuoto
Un ragazzino di 14 anni stava giocando con alcuni amici in una casa abbandonata e in stato di degrado quando è caduto nel vuoto. L'incidente è avvenuto durante l'esplorazione del edificio, che si trovava in condizioni di rovina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.
L'esplorazione di un casa abbandonata e diroccata ha rischiato di finire in tragedia per un ragazzino di 14 anni. Precipitato da circa 4 metri, sembra a causa del cedimento di un muro: ora è ricoverato in ospedale. La buona notizia è che, nonostante il “volo” nel vuoto di diversi metri, le sue.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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