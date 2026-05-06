Gigi Cifarelli, noto chitarrista e compositore, ha attraversato diversi ambienti musicali, dai locali sui Navigli alle esibizioni con grandi nomi del jazz. La sua carriera si estende dagli anni ’80 fino a oggi, con numerose apparizioni in club e festival. Recentemente, ha raccontato come suo padre desiderasse che diventasse geometra, mentre lui ha scelto di dedicarsi alla musica. La sua storia si intreccia con quella di una vita passata tra palco e passione.

Tra i locali sui Navigli e le stelle del jazz. In estrema sintesi, è la vita musicale di Gigi Cifarelli, chitarrista e compositore: alzi la mano chi, tra gli anni ’80 e oggi, non lo ha mai visto suonare in un club. Il virtuoso, un Wes Montgomery alla meneghina, giovedì dalle 21,30 sarà sul palco del Bonaventura di Buccinasco con la sua Power Band (Flavio Scopaz al basso, Nicolò Fragile tastiere, Francesco Corvino batteria e Dario Tanghetti percussioni). Cifarelli, può anticipare qualcosa sul “live” al Buonaventura? Ha suonato con Chick Corea, Jack De Johnette e George Benson, eppure lei ha sempre mantenuto una dimensione intima, schiva rispetto allo star system.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gigi Cifarelli con la “Power band“: "Mio padre mi voleva geometra..."

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