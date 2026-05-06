Dopo la Golden Week, tra il 29 aprile e il 5 maggio, il governo giapponese ha annunciato l’intenzione di avviare un programma pilota per Gennai, un progetto legato all’uso pratico dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è testare l’efficienza di questa tecnologia in diversi settori, con l’intento di promuovere l’adozione di soluzioni innovative. La fase di sperimentazione rappresenta un passo concreto nell’applicazione dell’IA nel paese.

Il Giappone sta compiendo dei passi in avanti vero l’ impiego concreto dell’I A. Il governo, infatti, a seguito della Golden Week -periodo festivo primaverile tra il 29 aprile e il 5 maggio- ha intenzione di diffondere un programma pilota per Gennai. Quest’ultima si configura come una piattaforma di intelligenza artificiale generativ a rivolta a circa 180.000 dipendenti pubblici suddivisi in 39 agenzie differenti. L’obiettivo, riferisce il governo, è di aumentare l’efficienza e consolidare l’integrazione dell’IA. Il Giappone progredisce con l’impiego dell’IA. A seguito di critiche secondo cui il Paese, rispetto ad altre nazioni, sia rimasto indietro nello sviluppo e nella diffusione di questa tecnologia, il governo ha deciso di accelerare la sua adozione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, programma pilota di IA: vicino all’efficienza e alla tecnologia

The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today

Notizie correlate

Efficienza e innovazione: il modello di GovTech Tokyo per l’integrazione dell’IA generativaL’uso dell’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più presente, anche a Tokyo.

L’Italia guida l’IA: lavoro al centro, non solo efficienzaIl governo italiano ha deciso di non subire l’onda dell’intelligenza artificiale, ma di governarne la direzione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Japan Airlines inizia a testare robot umanoidi all’aeroporto di Tokyo; Giappone, bruciò cadavere moglie nello zoo: arrestato un uomo; Colloqui di alto livello Giappone e Vietnam per rafforzare il CSP; Abbiamo i robot umanoidi che spostano i bagagli a Haneda prima ancora di giocare a GTA VI.

Giappone, programma pilota di IA: vicino all’efficienza e alla tecnologiaIl Giappone sta compiendo dei passi in avanti vero l’impiego concreto dell’IA. Il governo, ... msn.com

Japan Airlines inizia a testare robot umanoidi all’aeroporto di TokyoJapan Airlines ha avviato il primo programma pilota in Giappone sull’utilizzo di robot umanoidi nelle operazioni di terra all’aeroporto Haneda-Tokyo. A partire da maggio 2026 e fino al 2028, robot alt ... beppegrillo.it

GIAPPONE STIAMO ARRIVANDOOOOO #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook

Un’enorme distesa di margherite all’Urashima Flower Park in Giappone #Liberamente a #CasaLettori @cammisafra @c_urios_a @SDUV65 @_EMANUELE_D @emanuelebellato x.com