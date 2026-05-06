Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha parlato pubblicamente del caso Abelarda, rivelando dettagli sulla vicenda. La sua dichiarazione è stata fatta davanti a Alessandra Mussolini, lasciandola senza parole. La trasmissione è andata in onda in diretta, suscitando sorpresa tra i partecipanti e il pubblico presente.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Marco Berry rompe il silenzio sul caso Abelarda e svela la verità davanti ad Alessandra Mussolini, spiazzando tutti in diretta. Una delle dinamiche più divertenti dell'ultima settimana del Grande Fratello Vip è andata in scena durante la quattordicesima puntata del reality di Canale 5, che ha portato Alessandra Mussolini in finale. In studio, Ilary Blasi ha chiesto a Marco Berry di rivelare finalmente chi fosse Abelarda Prunotti, il soprannome con cui negli ultimi giorni aveva provocato l'ex parlamentare, mandandola su tutte le furie. La reazione di Alessandra Mussolini e il mistero nella Casa Durante la diretta del 5 maggio, la regia ha mostrato diversi filmati in cui la Mussolini chiedeva spiegazioni a tutti gli inquilini, confessionale compreso, senza però ottenere .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Abelarda non esiste? La confessione di Marco Berry lascia Mussolini senza parole

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