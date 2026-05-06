GF Vip Abelarda non esiste? La confessione di Marco Berry lascia Mussolini senza parole

Da movieplayer.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha parlato pubblicamente del caso Abelarda, rivelando dettagli sulla vicenda. La sua dichiarazione è stata fatta davanti a Alessandra Mussolini, lasciandola senza parole. La trasmissione è andata in onda in diretta, suscitando sorpresa tra i partecipanti e il pubblico presente.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Marco Berry rompe il silenzio sul caso Abelarda e svela la verità davanti ad Alessandra Mussolini, spiazzando tutti in diretta. Una delle dinamiche più divertenti dell'ultima settimana del Grande Fratello Vip è andata in scena durante la quattordicesima puntata del reality di Canale 5, che ha portato Alessandra Mussolini in finale. In studio, Ilary Blasi ha chiesto a Marco Berry di rivelare finalmente chi fosse Abelarda Prunotti, il soprannome con cui negli ultimi giorni aveva provocato l'ex parlamentare, mandandola su tutte le furie. La reazione di Alessandra Mussolini e il mistero nella Casa Durante la diretta del 5 maggio, la regia ha mostrato diversi filmati in cui la Mussolini chiedeva spiegazioni a tutti gli inquilini, confessionale compreso, senza però ottenere .🔗 Leggi su Movieplayer.it

gf vip abelarda non esiste la confessione di marco berry lascia mussolini senza parole
© Movieplayer.it - GF Vip, Abelarda non esiste? La confessione di Marco Berry lascia Mussolini senza parole

Notizie correlate

Abelarda Prunotti esiste davvero? La verità di Marco Berry al GF Vip (ma il pubblico non gli crede)Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda ieri 5 maggio, Marco Berry ha finalmente svelato chi è Abelarda Prunotti e ha ammesso...

Leggi anche: GF Vip, parole forti in Casa: Mussolini affronta Marco Berry

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Abelarda Prunotti è il mistero del GF Vip: cosa nasconde il nomignolo di Alessandra Mussolini?; Grande Fratello VIP: Chi è Abelarda Prunotti? Video; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini indaga sul soprannome Abelarda Prunotti: chi è e perché Berry la chiama così; Alessandra Mussolini perde la pazienza.

marco berry gf vip abelarda nonKaosa Big Brother VIP-en: Abelarda Prunotti eta Alessandra Mussoliniren erreakzioaren misterioaNella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano ad addensarsi attorno allo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry, protagonisti di un botta e risposta sempre più teso. notizie.it

marco berry gf vip abelarda nonScintille al Gf Vip, cosa sta succedendo tra Mussolini e Berry: le accuse e lo scontroScontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Dopo il faccia a faccia andato in scena nella scorsa puntata, nato dai riferimenti dell'illusionista al cognome dell' ... adnkronos.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.