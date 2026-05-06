Nella puntata di ieri sera del GF Vip 2026, un concorrente ha lasciato la Casa durante la diretta a causa del televoto. L'eliminazione ha sorpreso i telespettatori e i partecipanti, modificando gli equilibri già precari tra i coinquilini. La decisione è stata comunicata nel corso della serata, creando reazioni diverse tra chi rimane e chi ha dovuto abbandonare l’esperienza. La dinamica influenzerà sicuramente le prossime settimane di trasmissione.

? Cosa scoprirai Chi è il protagonista che ha lasciato la Casa ieri sera?. Come influirà questa eliminazione sulle tensioni tra i restanti concorrenti?. Quali sono i metodi più veloci per votare il proprio preferito?. Dove si possono guardare le dirette h24 per non perdere nulla?.? In Breve Voto tramite SMS al numero 477.000.2 con costo di 0,1613 euro.. Dirette disponibili su canali Extra canale 55 e La5 canale 30.. Programmazione Canale 5 ogni martedì e venerdì dopo il debutto del 17 marzo.. Streaming su Infinity disponibile nei giorni feriali dalle 13.30 alle 19.20.. Il televoto del Grande Fratello Vip 2026 ha decretato le sorti dei concorrenti durante la puntata di ieri, 5 maggio 2026, trasmessa su Canale 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip 2026: shock al televoto, addio a un protagonista in diretta

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