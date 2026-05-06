Gemelli voci dal futuro | i giovani sfidano le malattie muscolari

Nel mondo della ricerca sui disturbi muscolari, giovani pazienti si confrontano con professionisti del settore per condividere le loro esperienze e sfide quotidiane. Durante un evento dedicato, verranno presentate storie di vita e approfondimenti scientifici, con l’obiettivo di dare voce a chi affronta queste malattie fin dalla giovane età. Tra gli ospiti ci saranno medici e specialisti pronti a dialogare con i bambini, ascoltando le loro testimonianze.

? Cosa scoprirai Come possono i pazienti diventare i veri registi delle interviste mediche?. Chi sono gli ospiti che dialogheranno con i piccoli pazienti?. Perché il Policlinico Gemelli ha scelto il formato del video podcast?. Come cambierà il rapporto tra medici e ragazzi con patologie neuromuscolari?.? In Breve Ciclo di sei video podcast attivo dal 4 maggio fino a fine luglio.. Intervistatori giovani con patologie dialogano con la professoressa Marika Pane.. Mattia Villardita partecipa al primo episodio insieme alla piccola Letizia.. Partner Novartis, Roche, Sarepta, Biogen e Italfarmaco sostengono l'iniziativa.. Il 4 maggio il Policlinico Gemelli di Roma ha dato il via al progetto Voci in Viaggio, un ciclo di sei video podcast che coinvolge direttamente i giovani con patologie neuromuscolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemelli, voci dal futuro: i giovani sfidano le malattie muscolari Notizie correlate Dal palco al futuro: torna il Meeting Music Contest per le nuove voci. Presentazione in RegionePresentata a Bologna la sesta edizione del Meeting Music Contest, il concorso nazionale per giovani artisti promosso dal Meeting di Rimini e dal Mei... Cagliari: 150 giovani sfidano il futuro al Super Next GenCentocinquanta giovani tennisti si stanno radunando a Cagliari per il Super Next Gen Forte Village 2026, un torneo che si svolgerà dal 3 al 12 aprile... Una raccolta di contenuti Si parla di: Al via al Policlinico Gemelli Voci in Viaggio il video podcast condotto da bambini e ragazzi con patologie neuromuscolari. Sanita’: al Gemelli Roma Voci in viaggio, podcast di bambini con patologie neuromuscolariScopri Voci in Viaggio, il nuovo podcast del Policlinico Gemelli che dà voce a bambini con patologie neuromuscolari. romadailynews.it Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa LeoneVatican MediaVatican Media Due Ponitefici per il nuovo Centro Cuore della Fondazione Policlinico Gemelli. Papa ... msn.com