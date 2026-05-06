Gelato che passione! I profumi più golosi dell’estate da tenere in borsetta

L'estate porta con sé profumi dolci e invitanti, tra cui quelli ispirati al gelato, come banana, cocco, cioccolato, crema, ciliegia e caramello. Questi aromi vengono ora proposti in nuove fragranze da indossare, pensate per richiamare i gusti più amati della stagione calda. Il gelato, da sempre considerato un comfort food estivo, ispira anche questa novità olfattiva.

Banana, cocco, cioccolato, crema, ciliegia e caramello. Arrivano le fragranze al profumo di gelato . Il gelato è da sempre uno dei comfort food protagonisti dell’estate. Fresco, cremoso, profumato e super goloso, il gelato (che sia alla frutta o alla crema) rappresenta un rito irrinunciabile durante la bella stagione, non soltanto per i più piccoli. Grazie a questa sua peculiarità, il gelato è diventato uno di quei cibi che lega molteplici generazioni ed è proprio per questo motivo che la sua essenza arriva, oggi, anche nel segmento beauty. Bottega Verde celebra infatti uno dei grandi must dell’estate italiana, trasformando il gelato in un’esperienza beauty ad alto tasso di sensorialità.🔗 Leggi su 361magazine.com

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