Gaudiosamente al Catomes Tôt Nel ricordo del mitico Catellani

"Gaudiosa.mente. Vita morte e miracoli di un artista reggiano". È questo il titolo dello spettacolo dedicato alla figura di Gaudio Catellani (nella foto), indimenticato poeta e cantante del dialetto nostrano, in programma domani sera, a partire dalle ore 21, presso il circolo ‘Catomes Tôt’ di via Panciroli. "Lo spettacolo nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo della sua straordinaria figura e del suo talento, ma non solo ‘In prospettiva – fanno sapere dal Catomes Tôt – c’è la volontà di dare vita a una rassegna dal titolo ‘Amarcord al dialet’ in collaborazione con l’associazione ‘Lengua Medra’ al fine di valorizzare il nostro dialetto come espressione culturale di una città in costante evoluzione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaudiosa...mente al Catomes Tôt. Nel ricordo del mitico Catellani

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