A partire da aprile, le bollette del gas per le utenze più vulnerabili hanno registrato una diminuzione del 7,6 per cento. La diminuzione si deve principalmente al calo dei prezzi della materia prima, che rappresenta una parte significativa del costo totale. Tuttavia, le tasse e le imposte continuano a mantenere un peso consistente sulla spesa finale. Questi fattori influenzano direttamente le spese di molte famiglie, soprattutto quelle con limiti di reddito.

? Cosa scoprirai Come incide il calo della materia prima sul totale della bolletta?. Perché le tasse pesano ancora così tanto sulla spesa finale?. Quanto risparmieranno concretamente i 2,3 milioni di utenti vulnerabili?. Quali fattori bloccano il calo dei costi per le famiglie?.? In Breve Componente materia prima calata dell'11,7% rispetto al mese precedente.. Prezzo di riferimento per il nuovo cliente tipo a 121,05 centesimimc.. Componente fiscale incide per 33,67 centesimi al metro cubo.. Costi gestione e distribuzione pesano per 24,19 centesimi al metro cubo.. Le bollette del gas per i 2,3 milioni di utenti vulnerabili calano del 7,6% ad aprile 2026, grazie a un crollo dell’11,7% della componente materia prima rispetto al mese precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas, bollette in calo per i vulnerabili: -7,6% ad aprile

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Una raccolta di contenuti

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Il gas sì, e ha senso, perché il Qatar oggi non è la Russia del 2022 (vedi miei scenari in questo grafico) e perché allora ci fu l'effetto paura e accaparramento in Europa. Il petrolio no, non ha senso. x.com