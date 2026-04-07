Bollette | shock gas e luce 2.046 euro l’anno per i vulnerabili

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie italiane più vulnerabili devono affrontare un costo annuo di circa 2.046 euro per le utenze di luce e gas, secondo i dati più recenti. Le tensioni nel settore energetico, alimentate dal conflitto in Medio Oriente, hanno contribuito a far salire le spese di riscaldamento e illuminazione. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e riguarda le famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.

Le famiglie italiane più fragili affrontano un costo annuo di 2.046 euro per luce e gas a causa delle tensioni energetiche legate al conflitto in Medio Oriente. Il bilancio complessivo per i consumatori vulnerabili è guidato da un rialzo del 19,2% della materia prima gas registrato a marzo. A questo dato si somma l’incremento dell’8,1% applicato all’elettricità a partire dal 1° aprile usufruisce della Maggior Tutela. L’ARERA ha fissato il prezzo del gas per il Servizio di tutela della vulnerabilità a 130,97 centesimi per metro cubo. Tale impennata è riflessa nel costo della componente CMEM, passata dai 35,21 €MWh di febbraio ai 52,12 €MWh di marzo, spinta dalle quotazioni PSV day ahead. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Gas: +19% per i vulnerabili, la bolletta schizza a 2.046 euroIl prezzo del gas per gli utenti vulnerabili schizza di quasi un quinto in un solo mese, portando la spesa annua stimata oltre i duemila euro.

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