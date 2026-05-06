A Garlasco, emergono nuove testimonianze che coinvolgono Andrea Sempio, con riferimenti a telefonate, messaggi e videogiochi. Tra le persone ascoltate ci sono la madre del ragazzo e un vigile del fuoco che lo conosceva. Le testimonianze raccolte si riferiscono a un periodo di circa 19 anni fa, quando Andrea e altri individui erano presenti nella zona della villetta di via Pascoli.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il vigile del fuoco suo conoscente. Ma anche tutti coloro che, 19 anni fa, gravitavano nell'orbita della villetta di via Pascoli. All'epoca le comitive erano due, stando a verbali di allora senza punti di contatto se non una conoscenza superficiale. Da una parte Marco Poggi, Sempio, Alessandro Biasibetti, Mattia Capra e Roberto Freddi che giocavano con i videogame a casa della vittima. Dall'altra Chiara Poggi, il fidanzato Alberto Stasi, le cugine Cappa e Marco Panzarasa, il compagno di liceo con cui Stasi ha condiviso una vacanza studio a Londra poche settimane prima dell'omicidio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, telefonate, sms e videogame: le testimonianze degli amici che mettono nei guai Andrea

Garlasco, telefonate, sms e videogame: le testimonianze degli amici che mettono nei guai Andrea

Notizie correlate

Garlasco, la vicina dei Poggi parla di Andrea Sempio e degli amici di Marco: "Non ho mai visto nessuno qui"La vicina di casa dei Poggi dichiara di non aver mai visto Andrea Sempio né amici frequentare la casa, mettendo in dubbio l’ipotesi di incontri...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, telefonate, sms e videogame: le testimonianze degli amici che mettono nei guai Andrea; garlasco le domande dei pm a sempio; Garlasco ultime notizie, Andrea Sempio parla della mattina dell'omicidio; Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...

Garlasco, telefonate, sms e videogame: le testimonianze degli amici che mettono nei guai SempioDaniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il vigile del fuoco suo conoscente. Ma anche tutti coloro che, 19 anni fa, gravitavano nell'orbita della villetta di via Pascoli. All'epoca ... ilgazzettino.it

Delitto di Garlasco – Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm di Pavia su video, scontrino e telefonateLa verità sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, gli spostamenti di quella mattina del 13 agosto 2007, i contatti telefonici di quel giorno. E ancora: ... ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, Paola e Stefania Cappa ascoltate dai pm: interrogatorio “lampo”. Gli avvocati: “Spirito collaborativo”. Le cugine di Chiara Poggi avrebbero sentito per la prima volta il nome di Andrea Sempio solo in occasione delle indagini del 2016 Le - facebook.com facebook

Su Garlasco l’ombra di un’altra vittima x.com