Alatri tenta il colpo grosso all' Unieuro | ladro bloccato da un agente fuori servizio

A Alatri, un uomo ha tentato di sottrarre prodotti per oltre duemila euro dall’Unieuro, ma è stato fermato da un agente di polizia fuori servizio. L’uomo aveva nascosto gli acquisti sotto i vestiti e si stava dirigendo verso l’uscita quando è stato colto sul fatto. Il pronto intervento dell’agente ha impedito che portasse via la merce senza pagare.

Un 36enne ha cercato di trafugare uno smartphone da oltre 2.000 euro dal centro commerciale “Le Pigne” Voleva uscire dal negozio con un bottino di oltre duemila euro in tasca senza pagare un centesimo, ma il suo piano è sfumato grazie alla prontezza di riflessi di un servitore dello Stato libero dal servizio. È accaduto nelle scorse ore all'interno del centro commerciale "Le Pigne", lungo la statale che collega il capoluogo alla città dei Ciclopi. Un uomo di 36 anni, cittadino di nazionalità georgiana, si è introdotto nel punto vendita della catena Unieuro mescolandosi tra i clienti. Dopo aver puntato uno degli smartphone più costosi in esposizione — un dispositivo di ultima generazione del valore commerciale di circa 2.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Sente una donna urlare "al ladro": agente fuori servizio insegue e ferma il malviventeUn agente della polizia di Stato fuori servizio ha arrestato un ladro in pieno centro città. Agente in fuori servizio insegue e arresta uomo che urlava “al ladro” nel quartiere.Un agente della Polizia di Stato in borghese ha inseguito e arrestato un giovane nel centro di Verona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alatri, tenta il colpo grosso all'Unieuro: ladro bloccato da un agente fuori servizio; Latina – Tenta il colpo al supermercato con un carrello pieno: denunciato 50enne. Extra Tv. . ALATRI-FIUGGI: SPACCIO DI DROGA, UN ARRESTO E UNA DENUNCIA facebook