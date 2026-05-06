Furgone fuori controllo si ribalta nella scarpata

Mercoledì 6 maggio, poco prima delle 8, un furgone ha perso il controllo e si è ribaltato su una scarpata nei pressi di Ormanico. L’incidente ha causato momenti di paura tra i residenti, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona e verificare le condizioni del veicolo coinvolto.

Sono stati momenti di paura, per fortuna terminati con un sospiro di sollievo finale, quelli avvenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, sopra l’abitato di Ormanico, dove poco prima delle 8 un furgone è uscito autonomamente di strada, ribaltandosi su un fianco e terminando la propria.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Schianto nella notte, l'auto va fuori controllo e si ribaltaErano da poco passate le 23 di lunedì 20 aprile quando, sulla strada principale di San Michele Appiano, si è verificato un grave incidente stradale,... Auto fuori controllo finisce nella scarpata: una donna in ospedaleL’allarme è scattato poco prima delle 9 di questa mattina, mercoledì 1° aprile, quando sulla Provinciale 71, in quel di Segonzano, si è verificato un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Si schianta contro un muro col furgone: a 73 anni muore Massimo Gerolamo Sala; Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada sulla Mingardina: ferito un 55enne; Minorenni fuori controllo. Dalla Rocca alla stazione: ecco la mappa del pericolo; Repubblica Futura attacca sul rollover: Debito fuori controllo, nessun motivo di festeggiare. Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaGrave incidente sulla strada provinciale 3A nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. Un uomo è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, quando il furgone che guidava si è ... fanpage.it Incidente sull'autostrada A23: furgone si ribalta e vola fuori strada, miracolati i due occupanti incastrati tra le lamiereSANTA MARIA LA LONGA (UDINE) - Un incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i soccorritori nella tarda serata di ieri, lunedì 27 aprile. Intorno alle 23.30, lungo il ... ilgazzettino.it ATTENZIONE Perso ora a Sozzigalli (via canale) un dogo argentino maschio giovane che é saltato fuori dal furgone per rincorrere un selvatico… Non ha collare ma ha microchip. Il proprietario si chiama SERGIO 3391922899 - facebook.com facebook