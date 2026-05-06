Fumettisti musei e scrittori | il programma completo dell' ABCDay 2026 a Novara

Sabato 9 maggio, a partire dalle 15, il cortile del Broletto a Novara sarà al centro di una giornata dedicata a fumettisti, musei e scrittori. L’evento, giunto alla sua nuova edizione, prevede varie attività e incontri che coinvolgono professionisti del settore culturale e artistico. Il programma completo verrà presentato nelle settimane precedenti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire esposizioni, workshop e conferenze incentrate su fumetti e letteratura.

Il cortile del Broletto si prepara a ospitare la nuova edizione dell'ABCDay. Sabato 9 maggio, dalle 15.30 alle 18,30, lo spazio pubblico sarà aperto gratuitamente per un pomeriggio dedicato ad attività creative e laboratori artistici rivolti ai bambini e alle loro famiglie.Il programma prevede.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Pasqua e pasquetta 2026, i musei aperti in Toscana: l'elenco completoA Pasqua o Pasquetta, oltre al tradizionale pranzo o grigliata con amici, una delle tradizioni preferite dagli italiani è quella di fare la classica... Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Milano: l’elenco completo con i luoghi e gli orariPer la Feste dei Lavoratori del Primo Maggio 2026 diversi musei di Milano saranno aperti al pubblico.