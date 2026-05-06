Frane e dissesto idrogeologico Focus su Abruzzo e Molise all' università d' Annunzio

Un approfondimento sul dissesto idrogeologico si svolge presso l'università d'Annunzio, con particolare attenzione ai territori di Abruzzo e Molise. L'incontro si concentra sulle criticità legate alle frane e alle conseguenze dei fenomeni di dissesto che interessano queste regioni. L'evento mira a analizzare le problematiche legate alla stabilità del territorio e alle misure adottate per fronteggiarle.

Il tema del dissesto idrogeologico torna al centro del dibattito pubblico con un appuntamento dedicato a uno dei problemi più urgenti per il territorio italiano: le frane. L'incontro, dal titolo “Frane e dissesto idrogeologico” è in programma mercoledì 13 maggio, alle ore 14:30, nell'aula.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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