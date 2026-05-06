Fox Sports offre 50mila dollari a un tifoso che vuole guardare tutte le 104 partite dei Mondiali | le condizioni

Fox Sports ha pubblicato un annuncio in cui offre 50mila dollari a chi si impegna a seguire tutte le 104 partite dei Mondiali. La proposta prevede che il candidato scelto passi le intere giornate davanti allo schermo, coprendo l’intero torneo. L’obiettivo è trovare qualcuno disposto a documentare questa esperienza, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento o sui requisiti richiesti.

Fox Sports ha annunciato di cercare una persona disposta a guardare tutte e 104 le partite dei Mondiali. La paga? 50mila dollari. “Abbiamo il lavoro dei vostri sogni”, si legge nella descrizione del video che Fox Sports, Fox One e Indeed, il sito per trovare lavoro tra i più noti al mondo, hanno pubblicato martedì mattina per annunciare l’apertura delle candidature. Una ricerca a livello nazionale per ricoprire la posizione di “Capo osservatore dei Mondiali di calcio di FOX One, assunto tramite Indeed”. Il lavoro, che prevede appunto un compenso di 50mila dollari, consiste nel guardare tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA maschile...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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