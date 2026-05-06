Forti piogge nel pisano | sottopasso allagato auto resta bloccata a Calcinaia

Nel pisano, le forti piogge hanno causato l’allagamento di un sottopasso a Calcinaia, dove un’auto è rimasta bloccata. Le precipitazioni persistenti hanno interessato anche altre zone della provincia, mentre nel comune di Asciano si continuano a monitorare le conseguenze degli incendi. Nessuna informazione su feriti o altri danni significativi è stata comunicata fino a questo momento.

Le piogge intense nel pisano non preoccupano soltanto per le conseguenze sulle aree percorse dal fuoco ad Asciano. Stamani, 6 maggio, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle 7.25 in via Maremmana a Calcinaia per un'auto rimasta bloccata nel sottopassaggio allagato, a causa delle forti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Auto rimane bloccata nel sottopasso allagato di via Raiale, si temeva ci fosse qualcuno all'interno [FOTO]Minuti di apprensione la scorsa notte a Pescara per un'automobile rimasta ferma nel sottopasso allagato di via Raiale. Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicoloNel pomeriggio di venerdì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale a Igea Marina, in via Pertini, all’altezza del sottopassaggio ferroviario. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prolungata allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; Maltempo: continua l'allerta in Toscana, monitorato il Monte Faeta. Allagamenti a Massa, Prato, cumuli a Firenze; Pioggia e temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo. La zona dell'incendio sorvegliata speciale; ALLERTA METEO TOSCANA: codice arancio per forti PIOGGE e TEMPORALI. Monte Faeta senza pace. Dopo l’incendio, le frane. Evacuate altre 150 personePrima il rogo che ha devastato tutto, ora gli smottamenti per il maltempo. L’ordinanza del sindaco prevede anche la chiusura delle scuole da oggi. msn.com Allerta meteo sull'Italia: piogge e forti temporali investono il centro-nordIl dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che conferma una fase di spiccato maltempo sull’Italia. Una vasta area depressionaria di origine ... msn.com Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: forti piogge in tre/quarti d'Italia, rischio alluvione per temporali autorigeneranti in 3 Regioni | FOCUS - facebook.com facebook Forte peggioramento nelle prossime ore. Ma non colpirà tutti allo stesso modo. Tra stanotte e la giornata di domani una fascia perturbata risalirà dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Italia, portando piogge, rovesci e locali temporali soprattutto al Centro- x.com