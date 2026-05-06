Il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Cesena ha avviato un nuovo ciclo di incontri dedicati all’innovazione digitale, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale. La serie di attività mira a approfondire l’utilizzo di queste tecnologie nel mondo imprenditoriale femminile, coinvolgendo professionisti e esperti del settore. L’obiettivo è offrire strumenti concreti e aggiornamenti sulle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

Prosegue il calendario di attività del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Cesena con un focus dedicato all’ innovazione digitale e, in particolare, all’ intelligenza artificiale. Si è infatti concluso il primo ciclo di incontri formativi, svoltosi il 16 e 28 aprile presso la sede di Confartigianato Cesena, che ha visto una partecipazione attiva e interessata da parte delle imprenditrici del territorio. Gli appuntamenti, condotti dall’ingegner Nicola Lippi e dal professor Luca Parrucci di Airtisan, hanno offerto una panoramica chiara e accessibile sul mondo dell’intelligenza artificiale, approfondendo strumenti sempre più diffusi come ChatGPT, Claude e Gemini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focus sull’intelligenza artificiale per il gruppo donne di Confartigianato

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