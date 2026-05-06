Flavio Briatore ha spinto Alpine a sostituire Franco Colapinto prima del prolungamento del contratto

Flavio Briatore ha influenzato la decisione di Alpine di sostituire Franco Colapinto prima che il contratto del pilota venisse rinnovato. La scelta è stata comunicata prima della negoziazione per il prolungamento contrattuale. Non sono state fornite altre motivazioni ufficiali riguardo alla sostituzione. La decisione ha avuto effetto prima della firma del nuovo accordo tra l’azienda e il pilota.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo fonti giornalistiche, Flavio Briatore avrebbe voluto che Alpine si muovesse verso un cambio di pilota, abbandonando Franco Colapinto prima dell’inizio della stagione 2026. Colapinto ha cominciato l’anno come pilota di riserva della squadra, ma ha preso il posto di Jack Doohan dopo sei gare. Malgrado le difficoltà della squadra, il suo compagno di squadra, Pierre Gasly, è riuscito a totalizzare 15 punti tra il settimo e il ventiquattresimo turno. Alpine si è trovata in una posizione difficile, rimanendo in fondo alla griglia di partenza in Formula 1.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Flavio Briatore ha spinto Alpine a sostituire Franco Colapinto prima del prolungamento del contratto. Notizie correlate Odio social verso Colapinto, l'Alpine non ci sta: "Basta messaggi contro Franco"L'Alpine è intervenuta pubblicamente con una lettera aperta per condannare fermamente gli attacchi d'odio sui social media rivolti al suo pilota... Leggi anche: Franco Colapinto e l’incertezza sul suo futuro in F1 dopo il nuovo problema con Alpine.