Fiorentina in coma dopo un incidente a Palermo l' appello | Aiutateci a scoprire chi è

Una donna coinvolta in un incidente a Palermo si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. È intubata e in coma, senza che siano stati forniti dettagli sufficienti da chi era con lei. La famiglia ha lanciato un appello pubblico chiedendo aiuto per identificare la donna e scoprire cosa sia successo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni disponibili.

È distesa su un letto del reparto di Rianimazione, intubata e in gravissime condizioni, ma chi viaggiava con lei ha saputo riferire poco o niente sul suo conto. Un incidente si è verificato la scorsa notte all'incrocio tra via Wagner e via Mariano Stabile, in centro. A scontrarsi un taxi e uno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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