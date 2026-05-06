Dopo più di tre mesi lontano dal campo, il calciatore torna a giocare come titolare. È previsto che occupi di nuovo il ruolo di capitano e la posizione sulla corsia di destra nel match contro il Bologna. La sua assenza si era protratta per un lungo periodo, ma ora è pronto a riprendere il suo posto in squadra.

Dopo oltre tre mesi di assenza, Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi la fascia da capitano e la corsia di destra del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore azzurro tornerà in campo dal primo minuto nel prossimo, delicato impegno di campionato contro il Bologna. Di Lorenzo torna titolare. Il peggio sembra ormai essere alle spalle. Di Lorenzo aveva già riassaporato il clima partita nell’ultimo turno contro il Como, tornando a sedersi in panchina, ma non vede il rettangolo verde dallo scorso 31 gennaio. In quell’occasione, la squadra allenata da Antonio Conte si impose per 2-1 sulla Fiorentina. Da quel momento è iniziato un lungo calvario.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Finito il calvario per Di Lorenzo: torna titolare contro il Bologna

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