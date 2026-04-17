Nella partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore si trova di fronte a una scelta importante riguardo alla formazione iniziale. La domanda principale riguarda se inserire il giovane attaccante o lasciarlo in panchina, in considerazione del suo recupero recente. La decisione influenzerà la strategia della squadra e il ruolo del giocatore nel match. La sfida si presenta come un momento decisivo per la formazione bianconera in vista dell’appuntamento.

Juventus: Yildiz o non Yildiz? Questo è il dilemma. La sfida tra Juventus e Bologna mette Luciano Spalletti di fronte a un bivio tattico cruciale, con il recupero o l’impiego di Kenan Yildiz a fare da ago della bilancia per le ambizioni bianconere. L’allenatore sta studiando una formazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, dubbio Spalletti: Yildiz riposa o titolare contro il Bologna?

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