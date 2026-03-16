L’Europa investe nella crescita delle PMI italiane

L’Europa ha deciso di investire fino a 20 milioni di euro nel fondo DaVinci Growth Capital, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese italiane. Questa iniziativa mira a promuovere l’innovazione e la transizione digitale, offrendo risorse per rafforzare la crescita delle aziende del nostro paese. Il fondo rappresenta un intervento diretto per favorire lo sviluppo delle PMI italiane.

Fino a 20 milioni di euro nel fondo DaVinci Growth Capital per sostenere innovazione e transizione digitale. L’Europa rafforza il proprio impegno a sostegno dell’economia reale e dell’innovazione imprenditoriale italiana. Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, ha annunciato un investimento fino a 20 milioni di euro nel DaVinci Growth Capital Fund, un fondo dedicato allo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale tecnologico. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma europeo InvestEU e beneficia del supporto dell’iniziativa European Scale-up Action for Risk Capital (ESCALAR), creata per mobilitare capitali privati e rafforzare il mercato europeo dei fondi di crescita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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