Fiat Punto | le più strane e curiose

La Fiat Punto ha conosciuto molte trasformazioni nel corso degli anni, passando da semplice utilitaria a veicolo con caratteristiche particolari e insolite. Sono stati realizzati modelli che si sono distinti per design originale, versioni da competizione e prototipi unici nel loro genere. Alcune di queste varianti sono diventate oggetti di interesse per appassionati e collezionisti, grazie a caratteristiche che le rendono decisamente fuori dall’ordinario.

La Fiat Punto ha rappresentato, nel cuore degli anni Novanta, l’utilitaria accessibile italiana. Nata nel 1993 come erede della Fiat Uno e figlia anch’essa della straordinaria matita di Giorgetto Giugiaro, la prima serie è stata un successo commerciale senza mezzi termini, con oltre 1 milione e 500.000 unità venduti in appena 18 mesi. Il merito è da spartire tra il look al passo coi tempi per l’epoca, il generoso spazio all’interno dell’abitacolo - sempre considerando il periodo storico - e la proposta di motorizzazioni, con varianti sia a benzina che a gasolio. Della prima serie si ricordano, in modo particolare, la sportiva GT e la Cabrio, che andremo ad analizzare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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