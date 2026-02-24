Vermi nel formaggio e insetti Le ricette più strane del mondo

Il consumo di insetti e vermi nel formaggio nasce dalla curiosità di scoprire sapori insoliti provenienti da tutto il mondo. Tra le mete visitate figurano il Messico, il Giappone e diverse regioni italiane come Calabria e Sardegna, dove alcune ricette tradizionali includono ingredienti sorprendenti. La ricerca online ha portato alla luce piatti che uniscono culture diverse e tecniche antiche. La scoperta di queste ricette insolite rivela un mondo culinario ricco di sorprese.

Messico, Giappone, Asia, America, Africa, ma anche Calabria, Sardegna, Langhe e Monferrato: sono i posti che abbiamo ’visitato’ grazie al cibo! Volevamo conoscere e scoprire cibi nuovi, così abbiamo chiesto a Google. Ecco le risposte! Le cose più strane che abbiamo vicino a casa nostra sono il “ Casu marzu ”, il carpaccio di cedro e tutto quello che si può fare con il tartufo bianco di Alba. Il casu frazigu o marzu (“formaggio marcio”) è un pecorino tipico sardo colonizzato dalle larve della mosca casearia, che lo rendono cremoso e saporito. Viene ottenuto in modo naturale, lasciando che questa mosca deponga le uova: le larve digeriscono il formaggio alterandone la consistenza ed il sapore, ma la sua commercializzazione è vietata in Europa perché è considerato un alimento infestato da parassiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

