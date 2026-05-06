FI M5s e Fdi sostengono l’euro digitale

Il Movimento 5 Stelle, il partito di destra e Forza Italia hanno espresso il loro sostegno all’introduzione dell’euro digitale. In una dichiarazione, hanno affermato che questa valuta digitale rafforza l’autorità europea e deve essere facile da usare per cittadini e commercianti, includendo la possibilità di pagamenti anche senza connessione internet e con risparmi sicuri.

“Sosteniamo convintamente l’euro digitale: garantisce autorevolezza europea, ma deve anche facilitare l’uso per cittadini e commercianti con risparmi e un sistema di pagamento anche offline”. Lo ha detto l’eurodeputato Marco Falcone (Forza Italia), sottolineando il lavoro tra gruppi per definire regole comuni e ridurre le commissioni legate a piattaforme internazionali. “L’euro digitale rafforza l’autonomia e la sovranità monetaria europea, riduce i costi e introduce concorrenza al dominio di Visa e Mastercard, abbassando le commissioni per chi effettua transazioni”. Lo ha detto l’eurodeputato @PTridico (@M5SEuropa) nel punto stampa al Parlamento europeo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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