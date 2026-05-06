Festival Michael 2026 | dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO

Dal 7 al 9 maggio si svolgerà la nona edizione del Festival Michael nella Città dei due Siti UNESCO. L’evento prevede tre giorni di incontri e attività incentrati sull’Arcangelo, sulla storia dei due Siti e sull’identità culturale e spirituale del luogo. La manifestazione si svolge nella città nota per il suo patrimonio UNESCO e coinvolge diverse iniziative che si svolgono nel centro storico e nelle zone limitrofe.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Tre giorni di appuntamenti dedicati all’Arcangelo, ai due Siti UNESCO e all’identità culturale e spirituale di Monte Sant’Angelo. Tra gli eventi di punta: la rievocazione storica della battaglia tra Bizantini e Longobardi con Giorgio Pasotti, la conferenzaspettacolo di Antonio Musarra su San Michele e San Francesco d’Assisi, il convegno sui 950 anni delle Porte di Bronzo e un’opera d’arte contemporanea costruita con la comunità. Foggia, 6 Maggio 2026. Monte Sant’Angelo si prepara alla nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, in programma dal 7 al 9 maggio 2026 nella Città dei due Siti UNESCO.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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