Festival mania | 7 eventi imperdibili in Europa

SHEIN ha annunciato la sponsorizzazione di sette festival in diverse parti d’Europa, coinvolgendo eventi di musica, moda e cultura. La scelta riguarda manifestazioni che si svolgono in più paesi del continente, con date e location ancora da definire. La collaborazione prevede il supporto finanziario e la presenza del marchio durante le manifestazioni, senza dettagli su attività specifiche o accordi economici. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione per gli eventi culturali in Europa.

SHEIN annuncia la sponsorship di sette importanti festival in tutta Europa. SHEIN è pronta a dare il via alla stagione dei festival dell’estate 2026, presentando un programma imperdibile di emozionanti esperienze da vivere in prima persona in occasione di alcuni dei festival musicali più iconici d’Europa. Regno Unito? SHEIN torna per il terzo anno consecutivo al Pepsi Max presents Parklife e per il quinto anno consecutivo al Pepsi Max presents Creamfields. Quest’anno, il brand sponsorizzerà due palchi iconici: G Stage al Parklife e HALO Stage al Creamfields, presentato da SHEIN. SHEIN fará inoltre il suo debutto al Sky presents Isle of Wight Festival, dove dará vita a uno spazio di attivazioni imperdibili.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Festival mania: 7 eventi imperdibili in Europa Notizie correlate Leggi anche: 5 eventi imperdibili a Roma, nel weekend del 20-22 febbraio 2026 Be Comics! Be Games! sta per iniziare e si prospetta ricca di eventi imperdibiliSi stanno scaldando i motori per l’evento pop più atteso dell’anno in territorio Padovano, dove tutti gli amanti della cultura nerd troveranno pane...