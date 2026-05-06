Festival dei Graffiti di Venezia caccia al tesoro torneo di tria visite guidate
Dal 14 al 17 maggio 2026 si svolge a Venezia la quarta edizione di URBS SCRIPTA, il primo festival italiano dedicato ai graffiti storici. L’evento propone una serie di attività, tra cui visite guidate, un torneo di tria e una caccia al tesoro, accompagnando i partecipanti tra le vie della città. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione e la scoperta delle scritte antiche presenti nel centro storico.
Dal 14 al 17 maggio 2026 torna a Venezia URBS SCRIPTA, il primo festival in Italia dedicato ai graffiti storici, giunto alla quarta edizione. Un appuntamento unico nel panorama europeo che porta alla scoperta di segni incisi nei secoli sulle pietre della città: navi, nomi, date, simboli, giochi e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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