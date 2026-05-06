Festa di Novoli 2026

L’Associazione Novoli Bene Comune ha annunciato l’organizzazione della Festa di Novoli 2026, un evento che si svolgerà nel quartiere e che si inserisce in una tradizione avviata da diverse edizioni. La festa, già consolidata negli anni passati, si propone di mettere in luce gli aspetti culturali e sociali della comunità locale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle pratiche e delle modalità adottate nelle precedenti edizioni.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’Associazione Novoli Bene Comune promuove e organizza l’edizione 2026 della “Festa di Novoli”, un appuntamento ormai consolidato che intende valorizzare e rappresentare l’identità e la vitalità della comunità del rione.Cuore della manifestazione sarà.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Giostre Novoli (focara) 2026 dal 16 al 18 Gennaio Notizie correlate A Novoli arriva la Festa Greca con street food, musica e birra tradizionaleTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il... Bilancio 2026-2028 Toscana, Tomasi: “I 46 milioni per terza torre di Novoli vanno investiti in emergenza casa. Giani dica priorità”Bocciato da maggioranza Consiglio regionale della Toscana emendamento Alessandro Tomasi, FdI, ex sindaco di Pistoia, consigliere regionale portavoce... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: U Puèn Nest, grande festa di comunità il 3 e il 4 maggio 2026; Festa di Primavera 2026; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Festa di San Nicola 2026, il peschereccio Giovanni Paolo II porterà quadro e statua del Patrono di Bari. FESTA del CENTRO COMMERCIALE NATURALE VIA DI NOVOLI E DINTORNI - facebook.com facebook