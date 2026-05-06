Festa della mamma | 35 profumi più uno per un abbraccio inebriante

In vista della festa della mamma, sono stati presentati 35 profumi, più uno speciale, pensati per regalare un abbraccio avvolgente e profumato. La selezione comprende sia grandi classici che novità di stagione, con fragranze che spaziano dai profumi floreali a quelli più freschi e leggeri. Le proposte sono state create per soddisfare gusti diversi, offrendo un’ampia scelta di fragranze da regalare in occasione di questa ricorrenza.

Tra grandi classici e novità di stagione, ecco una selezione di fragranze - da quelle floreali alle agrumate passando per le melodie speziate - da regalare alla propria mamma.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festa della mamma: 35 profumi (più uno) per un abbraccio inebriante Notizie correlate Leggi anche: “D.O.C.G. - Denominazione di Origine Controllata e Garantita”: uno spettacolo 'inebriante' PetPivot annuncia uno sconto di 20 dollari su AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite in occasione della Festa della MammaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ROMA, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — PetPivot, marchio statunitense specializzato in tecnologia per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; Cara mamma, quest'anno ti porto a festeggiare in SPA: ecco dove; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fiori. Lavoretti Festa della Mamma: 13 idee fai da te per bambiniLavoretti festa della mamma semplici, creativi e divertenti da realizzare: adatti a bambini del nido, infanzia e primaria. bimbisaniebelli.it Festa della mamma 2026, idee regalo last minute: dieci proposte che non sono i soliti fiori (ma se vuoi i fiori, ti diciamo anche quali)Idee regalo festa della mamma 2026 (11 maggio): 10 proposte last minute da meno di 20 euro a oltre 100, dai fiori giusti al cofanetto esperienza, dalla skincare al weekend in Puglia. Consigli per non ... lifestyleblog.it A CORTO DI IDEE PER LA FESTA DELLA MAMMA Domenica prossima é la festa della mamma, e se siete ancora indecis* sul regalo da fare, passate da noi, ne abbiamo per tutti i gusti!! Tutte le offerte del post sono valide dal 6 al 9 Maggio! Tant - facebook.com facebook Festa della mamma a Cinecittà World, Roma World e Luneur Park ift.tt/8XflUIK x.com