Ferrovie dello Stato | nuovi contratti a tempo indeterminato a Roma

Ferrovie dello Stato ha annunciato l'apertura di nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la sede di Roma. Le selezioni riguardano diversi profili professionali e richiedono competenze tecniche specifiche, che variano a seconda delle posizioni. La ricerca si rivolge a candidati con esperienze e qualifiche mirate per coprire le esigenze operative e di gestione dell'azienda nella capitale. Le candidature sono già aperte e le procedure di selezione sono in corso.

? Cosa scoprirai Quali competenze tecniche servono per ottenere il contratto a tempo indeterminato?. Chi sono i profili specifici ricercati per la sede di Roma?. Come influirà questo piano sulle assunzioni entro il 2029?. Quali saranno le responsabilità quotidiane per chi gestirà i KPI?.? In Breve Assunzioni per ruoli amministrativi presso Mercitalia Shunting & Terminal e FS Logistix a Roma.. Candidature aperte tramite portale aziendale con scadenza fissata per l'11 maggio 2026.. Requisiti tecnici obbligatori includono padronanza del sistema gestionale SAP e avanzato uso Excel.. Piano strategico prevede l'immissione di 20.000 nuove risorse entro la fine del 2029.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrovie dello Stato: nuovi contratti a tempo indeterminato a Roma Notizie correlate Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia»Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della... Il Comune di Montefiascone assume, contratti a tempo pieno e indeterminatoIl comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fse, addio alla vecchia società: da domani scatta l'era di 'Fs Sud Est'; Da lunedì sulla linea Fs Genova-Acqui Terme entreranno in servizio quattro nuovi treni elettrici; Fs Sud Est, la nuova società subentra alla vecchia: parte la fase operativa; Ferrovie del Sud Est, la Regione Puglia dà il via libera al subentro di FS Sud Est: Piemontese, Scelta necessaria tra vincoli giuridici, lavoro, investimenti e diritto alla mobilità. Stazione inaccessibile: la risposta di Ferrovie dello StatoFerrovie dello Stato interviene sulla stazione di Cesenatico dove sono in corso lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana per l'installazione di due ascensori ... livingcesenatico.it Ferrovie dello Stato vuole prendersi l’EuropaEntro la fine del 2026 dalla stazione centrale di Milano partirà un treno Frecciarossa diretto a Monaco di Baviera, il primo di una serie di nuovi collegamenti tra l’Italia e la Germania sulla linea ... ilpost.it Europa Verde contraria alla realizzazione della nuova stazione Basso Garda https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17844 - facebook.com facebook