Cosa: Uscita del singolo New Generation, un brano dalle sonorità pop punk che vede l’esplosiva collaborazione tra la band romana Feelbacks e Enzo, voce della storica formazione modenese WEL. Dove e Quando: Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 8 maggio. Perché: Per riscoprire l’energia cruda della ribellione contro il conformismo e l’apatia giovanile, attraverso un brano autoprodotto che anticipa i festeggiamenti per i dieci anni del primo album dei Feelbacks. Il panorama musicale romano continua a dimostrare una vitalità sorprendente, fungendo da incubatore per sonorità che sanno guardare oltre i confini nazionali senza dimenticare le proprie radici.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Feelbacks e WEL: arriva il singolo New Generation

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