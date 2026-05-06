In alcune zone di montagna, l’acqua deve essere trattenuta e rallentata, mentre in pianura è necessario accelerarla. Per questo motivo, si suggerisce di installare casse di espansione a monte e non all’interno delle aree urbane. La gestione delle risorse idriche richiede interventi diversificati a seconda del territorio, con l’obiettivo di controllare il flusso e prevenire eventuali problemi legati alle piene o alla scarsità d’acqua.

1) In montagna l’acqua va trattenuta e rallentata, in pianura va velocizzata. Servono casse di espansione a monte e non in città. Per velocizzare l’acqua in pianura serve la manutenzione dei fiumi. La tracimazione controllata è da eliminare completamente dal Pai Po. 2) Vogliamo realizzarlo nei tempi più celeri possibili. Il Ponte Bailey ci costa 20mila euro al mese. Si era parlato di comprarlo, non è la soluzione. Non potremo poi utilizzarlo a Errano. È necessario il dialogo con Roma, sono in contatto. 3) L’organico di Polizia Locale è sotto di 20 unità, e mediamente ha più di 60 anni. È un problema strutturale. Proponiamo le assunzioni di agenti ma anche la Polizia di Stato dovrà fare la propria parte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Esperienza amministrativa"

Master of Public Administration at BSU

Notizie correlate

Responsabilità amministrativa, in Prefettura esperti e amministratoriTempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e platea gremita nel Salone degli specchi Prefettura per l’incontro dedicato alla “Riforma della...

Capannori: Riforma Amministrativa a Rischio? Personale in FugaCapannori, Riforma della Pubblica Amministrazione Sotto Esame: Tra Dubbi sull'Efficienza e la Stabilità del Personale Il Comune di Capannori, in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il valore degli studi europei ed internazionali nella Pubblica Amministrazione: l’esperienza del PNRR; Palmi, il candidato al Sindaco Francesco Cardone incontra la cittadinanza · ilreggino.it; Nicola Affronti si ricandida: Esperienza, presenza e impegno concreto per Voghera; Obiettivo Salso e Tabiano: Le nostre priorità amministrative per ripartire. Inoltre Russo deve lasciare l'incarico.

Giovanni Feliziani si ricandida alla guida di CampofiloneA pochi mesi dalla sfiducia che ha interrotto la sua esperienza amministrativa, Giovanni Feliziani si ricandida alla guida del Comune. Il medico campofilonese, eletto sindaco nel giugno 2024 con il 73 ... ilrestodelcarlino.it

Salvini, 'esperienza Fico è limitata, battaglia non è persa'PONTE (Benevento), 10 SET - Non c'è alcuna battaglia persa. Il centrosinistra in Campania pensa già di aver vinto, ma non è così. Con tutto il rispetto, l'esperienza amministrativa di Fico è molto ... ansa.it

Tra professionisti, imprenditori e cittadini: una lista eterogenea che unisce esperienza amministrativa e nuove energie per il futuro di Calci - facebook.com facebook