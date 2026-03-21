Pierpaolo Pretelli è stato ospite a Verissimo, dove ha commentato le difficoltà affrontate dopo le dichiarazioni di Corona su di lui, che si sono rivelate false. Ha raccontato come queste notizie abbiano influito sul suo stato d’animo e sulla sua vita quotidiana, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Pretelli ha anche parlato della crisi con Giulia Salemi e del suo disagio in quel periodo.

Pierpaolo Pretelli a Verissimo ha parlato di quanto è stato male dopo le rivelazioni (false) di Corona su di lui. Con l'occasione ha ribadito che con Giulia Salemi non c'è alcuna crisi Ospite aVerissimo Pierpaolo Pretelliche con l’occasione ha raccontato del periodo difficile che ha vissuto a dicembre. Infatti in quel mese è sparito dai radar dopo che Fabrizio Corona ha fatto insinuazioni pesanti sul suo conto, legandolo al caso Signorini. Finora aveva deciso di non commentare la vicenda ma oggi, prendendola alla larga, ha fatto chiarezza da Silvia Toffanin. Con l’occasione la conduttrice gli ha chiesto anche come vail rapporto con Giulia Salemidato che spesso si parla di crisi tra i due. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su Corona e sulla crisi con Giulia Salemi

Articoli correlati

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Pare che la coppia si sia allontanata: cosa c’è di vero?Negli ultimi giorni le voci si sono rincorse con insistenza: tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci sarebbe aria di tempesta.

Leggi anche: Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su un momento difficile affrontato

Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

Approfondimenti e contenuti su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio a Verissimo, la sua verità dopo Corona: Fango senza veritàDopo le polemiche, Pierpaolo Pretelli parla a Verissimo. Dopo le accuse sollevate da Fabrizio Corona, arriva la prima reazione di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino, ospite a Verissimo, ha scelto di ri ... comingsoon.it

Pierpaolo Pretelli a Verissimo, la verità dopo le parole di Corona. Poi parla del rapporto con GiuliaPierpaolo Pretelli svela a Silvia Toffanin la sua verità dopo un periodo complicato e smentisce la crisi con Giulia Salemi ... dilei.it