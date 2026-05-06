A Napoli, un progetto dell’Università Vanvitelli offre uno screening gratuito, rapido e non invasivo per individuare precocemente le emoglobinopatie. L’iniziativa si rivolge alla popolazione locale e mira a facilitare diagnosi tempestive attraverso un metodo semplice e accessibile. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e individuare eventuali casi in modo precoce, senza costi o procedure invasive per i partecipanti.

A Napoli il progetto dell’Università Vanvitelli punta alla diagnosi precoce delle emoglobinopatie con uno screening gratuito, rapido e non invasivo.. NAPOLI. Le emoglobinopatie sono malattie ereditarie molto comuni in tutto il mondo, causate da un difetto dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel sangue. Queste patologie si trasmettono ai figli da entrambi i genitori biologici, madre e padre, che possono essere portatori. Per identificare precocemente le persone affette da emoglobinopatia e fornire loro le cure di cui hanno bisogno, il Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica – Centro di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’ Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli ” – ha sviluppato EMOCAMP, un programma di screening regionale integrato per le emoglobinopatie.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - EMOCAMP a Napoli: screening gratuito per la diagnosi precoce delle emoglobinopatie

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