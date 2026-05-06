Elezioni Trecate NO 64enne egiziano Abouzeid Adel candidato da Vannacci in lista civica | Obiettivo integrazione immigrati

Durante le recenti elezioni comunali a Trecate, un candidato di 64 anni, di origine egiziana e ingegnere di professione, è stato inserito nella lista civica sostenuta da un candidato locale. Leader della comunità islamica del paese, ha dichiarato che il suo principale obiettivo è favorire l’integrazione degli immigrati presenti nella zona. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli elettori e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Abouzeid Adel, 64 anni, ingegnere, egiziano, è uno dei leader della comunità islamica trecatese. “Il mio obiettivo - dice Adel - è l’integrazione degli immigrati. Penso all’istituzione di una scuola italo-araba, a un luogo di culto, a un cimitero islamico” A Trecate (NO) si avvicina l’appunta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Trecate (NO), 64enne egiziano Abouzeid Adel candidato da Vannacci in lista civica: “Obiettivo integrazione immigrati” Notizie correlate Leggi anche: Morciano per Tutti: presentata la lista civica del candidato sindaco Pierluigi Autunno Comunali, è nata la lista civica "Insieme si può" a sostegno del candidato sindaco CannizzaroIl percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la... Aggiornamenti e dibattiti Elezioni comunali 2026, a Trecate sfida a tre fra Criscuolo, Minera e Sacco: tutti i candidatiA Trecate sono tre i candidati sindaco in corsa per le elezioni 2026. novaratoday.it Elezioni Trecate, la carica degli oltre 200 candidati al consiglio comunaleQualche ora di suspence, con alcune delle liste che – a sentire quanto si sussurra agli angoli della piazza del Municipio – hanno faticato a chiudere la raccolta delle firme. Ma alla fine tutti sono a ... ticinonotizie.it