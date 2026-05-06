Elezioni Trecate NO 64enne egiziano Abouzeid Adel candidato da Vannacci in lista civica | Obiettivo integrazione immigrati

Da ilgiornaleditalia.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le recenti elezioni comunali a Trecate, un candidato di 64 anni, di origine egiziana e ingegnere di professione, è stato inserito nella lista civica sostenuta da un candidato locale. Leader della comunità islamica del paese, ha dichiarato che il suo principale obiettivo è favorire l’integrazione degli immigrati presenti nella zona. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli elettori e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Abouzeid Adel, 64 anni, ingegnere, egiziano, è uno dei leader della comunità islamica trecatese. “Il mio obiettivo - dice Adel - è l’integrazione degli immigrati. Penso all’istituzione di una scuola italo-araba, a un luogo di culto, a un cimitero islamico” A Trecate (NO) si avvicina l’appunta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Trecate (NO), 64enne egiziano Abouzeid Adel candidato da Vannacci in lista civica: “Obiettivo integrazione immigrati”

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