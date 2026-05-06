Elezioni Rsu Elledue | la Filctem Cgil si conferma maggioranza

Il 6 maggio 2026 sono state svolte le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso la fabbrica di confezioni. La Filctem Cgil si è confermata come maggioranza tra i rappresentanti eletti. Le votazioni si sono svolte regolarmente e hanno coinvolto i lavoratori della struttura, che hanno espresso le loro preferenze attraverso il voto. La ripartizione dei seggi ha confermato la presenza significativa del sindacato all’interno dell’azienda.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Elezioni Rsu Elledue: l a Filctem Cgil si conferma maggioranza Elezioni per il rinnovo della Rsu della Confezioni Elledue. L'affluenza al voto è stata oltre l'83% con 74 votanti su 91 aventi diritto. La Filctem Cgil ha confermato la maggioranza che già aveva, ottenendo 2 delegati su 3. Il terzo è andato alla categoria della Cisl. Della Filctem anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “E’ un v oto importante anche perché la Elledue ha una storia importante - commenta Elisa Calori, Segretaria provinciale della Filctem. Questa è una storica azienda della vallata casentinese che si è trasferita a Quarata....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni Rsu Elledue: la Filctem Cgil si conferma maggioranza Notizie correlate Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacatoSi sono concluse lo scorso 21 aprile le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nello stabilimento Angelini... Elezioni Rsu Leonardo, la Fiom conferma i delegatiTarantini Time Quotidiano In un momento delicato per il futuro della divisione Aerostrutture di Leonardo, i lavoratori hanno partecipato in modo...