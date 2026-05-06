Durante un’intervista televisiva, Elena Santarelli ha rivolto accuse dirette a una collega molto nota nel mondo dello spettacolo, criticandola duramente. La cantante ha rivelato dettagli riguardanti un episodio recente che ha attirato l’attenzione dei media, senza tuttavia entrare in specifiche troppo dettagliate. Le sue parole hanno suscitato molte reazioni tra i telespettatori, che hanno seguito con attenzione le sue dichiarazioni.

Tra confessioni pungenti e racconti senza filtri, l’ultima apparizione televisiva di Elena Santarelli ha acceso la curiosità del pubblico. Ospite prima a Belve e poi a La Volta Buona, la showgirl ha condiviso un episodio del passato che ha subito fatto discutere, lasciando intendere attriti con una collega molto nota ma mai nominata apertamente. Elena Santarelli e la collega della discordia: i fatti. Durante l’intervista, Santarelli ha raccontato un aneddoto legato a una donna che in passato aveva avuto un breve flirt con suo marito Bernardo Corradi. La showgirl ha spiegato come questa collega, pur conoscendo già bene l’uomo, continuasse a farle domande sulla loro relazione, fingendo sorpresa e curiosità.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Santarelli si scaglia contro una famosissima collega: accuse pesanti e critiche feroci, ecco i fatti

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La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com