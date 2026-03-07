Imprenditoria femminile | nel 2025 crescono le aziende guidate da donne nel novarese e Vco

Nel 2025, il numero di imprese guidate da donne nel Piemonte Nord Orientale continuerà a salire, raggiungendo un totale di 16.332 unità. Queste aziende rappresentano il 22,7% delle imprese attive nelle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. La crescita riguarda sia i settori tradizionali che quelli emergenti, con un aumento costante del ruolo femminile nell’imprenditoria locale.

L'analisi della Camera di Commercio. In provincia di Novara le imprese femminili registrate al 31 dicembre 2025 sono 6.747, nel Vco 2.846 Sono 16.332, il 22,7% delle imprese totali del Piemonte Nord Orientale, le imprese femminili attive nelle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. Queste aziende operano prevalentemente nel commercio, nei servizi alla persona e nel turismo e sono guidate da donne straniere nel 12,4% dei casi e da giovani under 35 nel 9,9%. A rivelarlo sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in occasione della Giornata internazionale della donna, secondo qui nel corso del 2025 le imprenditrici dell'Alto Piemonte hanno dato vita a 1. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

8 marzo, lavoro e impresa femminile: nel Lecchese oltre 5 mila aziende guidate da donneIn Lombardia le donne continuano a rafforzare il proprio ruolo nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imprenditoria femminile.

Temi più discussi: Imprese femminili in calo nel Cuneese: -1,1% nel 2025, ma restano un pilastro dell’economia; Imprese femminili in calo in provincia di Cuneo nel 2025: -1,1%; Imprenditoria femminile 2025: meno microimprese, boom per le società di capitali; Imprenditoria femminile in provincia di Siena. Nel 2025 sono state 6.639 le imprese femminili , praticamente invariate rispetto al 2024 (1 impresa in più) e hanno rappresentato il 24,5% del totale delle imprese provinciali specie in agricoltura , nel commercio , n.

Imprenditoria femminile: nel 2025 crescono le aziende guidate da donne nel novarese e VcoL'analisi della Camera di Commercio. In provincia di Novara le imprese femminili registrate al 31 dicembre 2025 sono 6.747, nel Vco 2.846 ... novaratoday.it

L’imprenditoria femminile guida la crescita: in Italia 1,3 milioni di donne fanno impresaA Cuneo un’azienda artigiana su cinque tra quelle rosa è guidata da donne. Confartigianato: Serve più sostegno a credito, formazione e conciliazione vita-lavoro ... targatocn.it

Dalle azioni a sostegno dell’imprenditoria femminile all’avvio dello Sportello Donna: parliamo della nostra Avola e delle iniziative in campo. Ascolta per saperne di più. #lapoliticadelfare #amministrazionerossanacannata #avola - facebook.com facebook

In #Sicilia cresce l'imprenditoria femminile ma resta il divario di genere. Segnato +3%. Oltre 113mila le #imprese guidate da #donne, un quarto del totale regionale. Luci e ombre in un'isola che corre, ma non abbastanza @TgrRai #IoSeguoTgr x.com