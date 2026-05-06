È finita male per lei Ilary Blasi e Francesca Fagnani la notizia dalla tv

Martedì 5 maggio si è svolta una sfida tra due programmi televisivi con protagoniste donne: da un lato Ilary Blasi conduceva una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, dall’altro Francesca Fagnani esordiva con la prima puntata della versione crime di un suo programma su Rai 2. La serata ha visto due eventi distinti senza sovrapposizioni tra i due format.

Sfida a distanza tra Grande Fratello Vip e Belve Crime nella serata televisiva di martedì 5 maggio. Da una parte Ilary Blasi con una nuova diretta del reality di Canale 5, dall’altra Francesca Fagnani al debutto con la prima puntata della versione crime del programma di Rai 2. C’era grande curiosità per capire quali sarebbero state le scelte del pubblico in una serata ricca di offerte televisive e molto attesa dagli appassionati dei due format. La puntata del Grande Fratello Vip prevedeva un televoto decisivo per scegliere il secondo finalista del reality, che alla fine ha visto Alessandra Mussolini triofare su Adriana Volpe. Su Rai 2, invece, debuttava la nuova serie dedicata alla cronaca nera con l’intervista a Roberto Savi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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