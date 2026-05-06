Drift | piano per risarcire i 295 milioni persi nell’attacco hacker

Una piattaforma di gioco digitale ha annunciato un piano per risarcire gli utenti dopo aver perso 295 milioni di dollari a causa di un attacco hacker. La proposta prevede la conversione di circa 3,8 milioni di dollari in risarcimenti ai clienti coinvolti. Inoltre, si sta valutando come gestire i 20 milioni di dollari presenti nel fondo assicurativo, ma non è ancora stato deciso chi prenderà questa decisione.

? Cosa scoprirai Come verranno convertiti i 3,8 milioni di dollari in risarcimenti?. Chi deciderà se usare i 20 milioni del fondo assicurativo?. Come faranno i tre flussi a coprire i 295 milioni persi?. Quali cambiamenti tecnici ridurranno la superficie di attacco del protocollo?.? In Breve Token da 1 dollaro per ogni portafoglio colpito dall'exploit del 1 aprile.. Asset residui di 3,8 milioni convertiti in USDT per il fondo recupero.. Indagini tecniche condotte con il supporto di esperti ZeroShadow e Mandiant.. Bounty del 10% su ogni asset recuperato tramite collaborazione con Bybit.. Il protocollo Drift ha presentato martedì il piano per risarcire gli utenti colpiti dall’attacco informatico del 1 aprile, che ha causato una perdita di circa 295 milioni di dollari sulla piattaforma DEX specializzata nel lending.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drift: piano per risarcire i 295 milioni persi nell’attacco hacker Notizie correlate Furto da 285 milioni su Drift: Circle rompe il silenzio dopo l’attaccoIl protocollo Drift su Solana ha subito un drenaggio di risorse per un valore stimato tra i 270 e i 285 milioni di dollari il primo aprile 2026,... Calabria a rischio 1,5 milioni di abitanti persi: Pd lancia pianoIl Partito Democratico ha lanciato a Tauro la campagna chiamata Fucine rEsistenti per contrastare lo spopolamento in Calabria, con l’obiettivo di...