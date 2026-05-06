DREAME unveils full lineup of men’s grooming products at global new product launch event in Silicon Valley

A Silicon Valley si è tenuto un evento di presentazione a livello globale dedicato a una nuova linea di prodotti per la cura maschile. L’azienda ha svelato ufficialmente l’intera gamma di articoli, che comprende diversi prodotti di grooming. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e media internazionali. L’evento ha avuto luogo il 6 maggio 2026 e si è svolto in un contesto di grande attenzione mediatica.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SILICON VALLEY, Calif., May 6, 2026 PRNewswire — Dreame Technology, a global high-end technology company, hosted its global new product launch event themed “DREAME NEXT” from April 27 to 30 in Silicon Valley, with the official unveiling of its flagship S9 Pro Smart CleanCare Shaver alongside the full lineup of men’s grooming products, including the T3, SwiftBlade, and X5. In addition, Dreame is partnering with local Silicon Valley nonprofit organizations to donate hairdryers and shavers to those in need, accentuating the brand’s commitment to social responsibility. The Dreame S9 Pro charts a new chapter in intelligent grooming, delivering the ultimate “Precision Shave, Intelligent Clean” experience.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DREAME unveils full lineup of men’s grooming products at global new product launch event in Silicon Valley Whole School Mocked His Weakest B-Rank Class, Until Infinite Enhancement Made Him 100X Stronger! Notizie correlate Leggi anche: StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event